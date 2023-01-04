سعر صرف اليورو يرتفع لأول مرة في عام 2023 إلى 76 روبلا
Legion-Media
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واصل الروبل تراجعه اليوم الأربعاء، أمام العملات الأجنبية، كما اتضح من بيانات بورصة موسكو.
وكانت خسارة الروبل أكثر مقابل اليورو، الذي ارتفع لأول مرة هذا العام إلى 76 روبلا.
وتم تداول الدولار اليوم عند 71.6 روبل، واليوان الصيني - عند حوالي 10.2 روبل.
بحلول 11.57 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو موسكو بمقدار 1.20 روبل، ووصل إلى 76 روبل، وارتفع سعر الدولار بمقدار 46 كوبيكا ووصل إلى 71.60 روبل، واليوان - بمقدار 12 كوبيكا، إلى 10.23 روبل.
ويواصل اليورو تقدمه ولكن بوتيرة بطيئة: في الوقت الحالي، بالكاد يتجاوز حجم تداول ثنائي اليورو والروبل، 614 مليون روبل.
المصدر: نوفوستي