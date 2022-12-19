الروبل يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو واليوان

تفيد معطيات المداولات بأن سعر صرف اليورو في بورصة موسكو وصل إلى 72 روبلا لأول مرة منذ 27 مايو 2022 ، وتجاوز سعر صرف الدولار - 67 روبلا لأول مرة منذ 11 مايو.

ومع حلول الساعة 14:26 بتوقيت موسكو، أضاف سعر صرف اليورو 2.77 ٪، وارتفع إلى21.015 روبل. ووفقا لبيانات التداول في الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، ارتفع الدولار بنسبة 3.67٪ إلى 67.02 روبل.

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وفي المحصلة وصل سعر صرف اليورو اليوم إلى 72 روبلا، وسعر صرف الدولار إلى 68 روبلا وذلك لأول مرة منذ 11 مايو الماضي. وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 3.47% وبلغ حدود 9.572 روبل.

المصدر: تاس