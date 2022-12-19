لأول مرة منذ نهاية مايو.. الدولار يتجاوز 66 روبلا واليورو فوق االـ70 روبلا في بورصة موسكو

تجاوز سعر صرف اليورو في المداولات في بورصة موسكو 70 روبلا لأول مرة منذ 27 مايو 2022 ، وبلغ سعر صرف الدولار 66 روبلا لأول مرة منذ 30 مايو الماضي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة مع حلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، أضاف سعر صرف اليورو 1.31٪، ليرتفع إلى 70.0025 روبل.

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وارتفع سعر صرف الدولار، مع حلول الساعة 11:39 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.1٪ ووصل إلى 66.0075 روبل.

بحلول الساعة 11:56 بتوقيت موسكو، ارتفع اليورو بنسبة 1.94 ٪، ووصل إلى 70.44 روبل. أما الدولار فقد ارتفع بنسبة 2.34 ٪، ووصل إلى 66.16 روبل. وفي ذات الوقت ازداد سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 2.04 ٪ وبلغ مستوى 9.468 روبل.

وتراجع مؤشر بورصة موسكو بمقدار 0.55٪ إلى 2121.11 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية "المنظومة التجارية الروسية"( RTS) بنسبة 2.77٪ إلى 1009.83 نقطة، وذلك وفقا لبيانات التداول في الساعة 11:56 بتوقيت موسكو.

المصدر: تاس