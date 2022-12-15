سعر صرف اليورو يتجاوز 69 روبلا للمرة الأولى منذ 30 مايو

واصل الروبل الروسي هبوطه أمام الدولار واليوان، كما بدأ في التراجع أمام العملة الأوروبية، حيث قفز سعر صرف اليورو اليوم فوق 69 روبلا للمرة الأولى منذ 30 مايو، حسب بيانات بورصة موسكو.

وارتفع سعر صرف الدولار "الدفع غدا" بحلول الساعة 08.03 صباحا بتوقيت موسكو بواقع 69 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، ووصل إلى 64.69 روبل، فيما ارتفع اليوان بواقع 9.6 كوبيك، إلى 9.261 روبل.

وصعد اليورو بواقع 78 كوبيكا ليبلغ 69.1 روبل في بداية التداول، قبل أن ينخفض بواقع 9.8 كوبيك.

المصدر: "نفوستي"