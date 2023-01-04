كييف تعلن بدء الاستعدادات لنقل "باتريوت" الأمريكية إلى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.

وقال كوليبا في منشور: "لقد أنهينا العام الماضي بقرار كبير لتزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت الأمريكية، وفق اتفاق قادة أوكرانيا والولايات المتحدة، فلاديمير زيلينسكي وجوزيف بايدن. نحن نقدر بشدة هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة. ونتوقع أن يتم نشر باتريوت في أقرب وقت ممكن. وقد بدأت بالفعل الاستعدادات لنقل هذه الأنظمة".

ولفت كوليبا إلى أن فلاديمير زيلينسكي وفريقه يعملون بشكل مكثف على حلول جديدة لتزويد كييف بأنواع جديدة من الأسلحة الغربية، وخاصة الدبابات الغربية والمركبات المدرعة الأخرى.

وتم تضمين أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي، خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

ويستبعد البنتاغون إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا ويعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى أنه سيكون لدى القوات الروسية "الترياق" لها.

المصدر: نوفوستي