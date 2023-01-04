عضو الكونغرس غرين:  خصوم مكارثي مقامرون "بالروليت الروسية"

قالت عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين، إن خصوم المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، يلعبون لعبة "الروليت الروسية" ويخاطرون بأغلبية الجمهوريين التي نالوها بصعوبة

وأضافت غرين، التي تمثل ولاية جورجيا في مجلس النواب الأمريكي: "النواب الجمهوريين الـ19، الذين صوتوا ضد مكارثي، يلعبون لعبة الروليت الروسية مع أغلبيتنا الجمهورية في المجلس التي حصلنا عليها بشق الأنفس".

ووفقا لها، بات الوضع الحالي، "الأسوأ من بين كل الحالات الممكنة"، والنواب الـ19 المعارضين لمكارثي "يحتجزون البلاد كرهينة" بمنعهم المشرعين من "القيام بعملهم من أجل الشعب".

If the base only understood that 19 Republicans voting against McCarthy are playing Russian roulette with our hard earned Republican majority right now.



This is the worst thing that could possibly happen. https://t.co/ncY6GgGIM1 — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) January 3, 2023

وقالت: "لا يمكن تشكيل اللجان في المجلس، إلا بعد انتخاب رئيسه. لا يمكننا طرد الموظفين الموالين لنانسي بيلوسي في مجلس النواب ومبنى الكابيتول حتى يتم اختيار رئيس المجلس. لا يمكننا التحقيق في أي شيء حتى ننتخب رئيس المجلس".

في وقت سابق، فشل مجلس النواب الأمريكي بعد 3 جولات من التصويت في انتخاب رئيس له، وأعلن تأجيل الاقتراع حتى ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن.

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وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن " الجمهوري كيفين مكارثي فشل في حصد الأصوات اللازمة لتولي رئاسة مجلس النواب".

ويشار إلى أنه، قبل انتخاب رئيس مجلس النواب، لا يمكن للتكوين الجديد لمجلس النواب أداء اليمين وبدء النشاط التشريعي.

الروليت الروسية، هي لعبة حظ ظهرت في روسيا، وخلالها توضع رصاصة واحدة فقط في المخزن الاسطواني للمسدس، ثم يقوم الشخص المغامر بتدوير الإسطوانة عدة مرات بحيث يصبح مكان الرصاصة فيها مجهولا، ومن ثم يوجه المسدس نحو رأسه ويضغط على الزناد، وهنا احتمال موته هو 1 من 6.

المصدر: نوفوستي