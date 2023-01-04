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مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيسه بعد 3 جولات من التصويت

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مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيسه بعد 3 جولات من التصويت
Globallookpress Liu Jie
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فشل مجلس النواب الأمريكي بعد 3 جولات من التصويت في انتخاب رئيس له، وأعلن تأجيل الاقتراع حتى ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "زعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي فشل في حصد الأصوات اللازمة لتولي رئاسة مجلس النواب، وانتهى مجلس النواب من التصويت لجولة ثالثة".

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ودعا النائب الجمهوري توم كول مجلس النواب إلى "تأجيل الجلسة حتى ظهر الأربعاء بعد التصويت، وأيد معظم الديمقراطيين اقتراح التأجيل، ما دفع لتأجيل انعقاد مجلس النواب".

المصدر: سبوتنيك

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