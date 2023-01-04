روسيا مستعدة للعودة للعمل في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

قال فلاديمير سافرونكوف مبعوث الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط، إن روسيا، رغم قرار الولايات المتحدة بتجميد "الرباعية الشرق أوسطية"، مستعدة للعودة للعمل ضمن هذه الصيغة.

ووفقا له، تجمد نشاط هذا الصيغة الدولية، بسبب عدم رغبة الولايات المتحدة بمواصلة التعاون ضمن الهيكل الدولي.

ونوه الدبلوماسي الروسي بأن بسبب السياسة الأمريكية تجاه الرباعية (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) هو استمرار مسار واشنطن في وقف وتفكيك عمل العديد من صيغ العمل المشترك المتعددة الأطراف.

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وأضاف: "وقف والحوار ضمن صيغة الرباعية، ليس قرارنا. حتى في الواقع الجيوسياسي الحالي، نحن مستعدون للعودة إلى العمل الجماعي. ويجب عليهم تحديد موقفهم. في غضون ذلك، نواصل العمل بصفتنا الوطنية، معتمدين على التعاون الوثيق مع جميع دول المنطقة".

في نهاية نوفمبر 2022، أشارت منسقة الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ثور فينيسلاند، إلى أن عمل اللجنة الرباعية يمر في "أوقات عصيبة".

وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، إلى أن روسيا تعمل اليوم على تفعيل العلاقات مع إيران ودول الشرق الأوسط وتركيا والعالم العربي والإسلامي بشكل عام، ويشهد على صحة ذلك أن التجارة مع هذه البلدان والمناطق، تتقدم اليوم بثقة على التجارة مع أوروبا.

المصدر: نوفوستي