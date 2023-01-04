الدفاع الروسية: قوات كييف خسرت طائرتين وأكثر من 470 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي شملت أكثر من 470 جنديا بين قتيل وجريح على أربعة محاور وطائرتين من طراز "ميغ-29" و"سو-35" في دونيتسك ونيكولايف.
جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، وفي ما يلي أبرز ما جاء فيه:
- مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتصفية مجموعة تخريب واستطلاع على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)
- القضاء على 5 مجموعات تخريب واستطلاع معادية على محور كراسني ليمان (شمال دنيتسك)، ليتجاوز إجمالي خسائر العدو في هذا المحور 150 جنديا بين قتيل وجريح خلال يوم
- استمرار العمليات الهجومية للقوات الروسية على محور دونيتسك، ومقتل أكثر من 100 جندي أوكراني هناك
- إحباط المحاولات الأوكرانية لشن هجوم مضاد في منطقة بلدة دوروجنيانكا في دونيتسك، وخسائر العدو هناك شملت أكثر من 180 جنديا و5 دبابات
- إصابة 83 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات معدات عسكرية في 107 مناطق
- تدمير رادارين مضادين للبطاريات من طراز AN / TPQ-50 أمريكية الصنع في دونيتسك
- تدمير 5 مستودعات لذخيرة المدفعية للقوات الأوكرانية ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية تابع لوحدة مرتزقة أجانب
- تم تدمير ثلاث مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز 2إس1 "غفوزديكا" في مقاطعة زابوروجيه
- إسقاط 6 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة
- مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 357 طائرة، و199 مروحية، و2813 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7408 دبابات ومدرعات أخرى، و968 راجمة صواريخ، و3772 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7920 مركبة عسكرية خاصة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية