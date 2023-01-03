الدفاع الروسية: تدمير 4 راجمات صواريخ "هيمارس" وتصفية 130 مرتزقا أجنبيا في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها دمرت 4 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وقضت على 130 مرتزقا أجنبيا بغارات جوية على نقاط انتشار مؤقت لهم بأراضي دونيتسك خلال يوم.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن ضربات صاروخية وجوية شنتها قواتها في منطقة محطة دروجكوفكا لسكك الحديد في دونيتسك، أدت إلى تدمير اثنتين من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع و4 راجمات صواريخ من طراز Vampire RM-70 تشيكية الصنع، وأكثر من 800 قذيفة لراجمات الصواريخ إضافة إلى مقتل ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا.

وقرب مدينة كراماتورسك، تم رصد وتدمير منظومتين أخريين من طراز HIMARS، استخدمتا لقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا و مجموعتي تخريب واستطلاع على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)

سقوط أكثر من 120 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح وتصفية مجموعة تخريب واستطلاع محور كراسني ليمانس (شمال دونيتسك)

مقتل ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك وسط مواصلة القوات الروسية عملياتها الهجومية هناك، والقضاء على أكثر من 30 جنديا للعدو على محور جنوب دونيتسك

إصابة 72 من وحدات مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 104 مناطق

تدمير 3 مدافع أمريكية الصنع من طراز M-777 في دونيتسك لوغانسك، وراجمتي صواريخ من طراز "غاد" في خاركوف ودونيتسك

تدمير 4 مستودعات لذخيرة المدفعية والممتلكات العسكرية التقنية في زابوروجيه ومستودع للأسلحة والمعدات العسكرية في خيرسون

إسقاط 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS

مجمع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 355 طائرة، و199 مروحية و2807 طائرات بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7382 دبابة ومدرعة أخرى، و967 راجمة صواريخ، و3768 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7900 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية