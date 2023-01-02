الدفاع الروسية: أكثر من 170 من المرتزقة الأجانب بين قتيل وجريح بضربات في دونيتسك وخاركوف

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن طيرانها الحربي استهدف نقاط انتشار مؤقت لوحدات "الفيلق الأجنبي" في دونيتسك وخاركوف، ما خلف أكثر من 70 قتيلا و100 جريح بصفوف المرتزقة الأجانب.

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وجاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 40 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، و70 جنديا على محور دونيتسك و40 آخرين على محور جنوب دونيتسك

إصابة 67 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 92 منطقة

تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودع للوقود في زابوروجيه، ومستودع آخر لتخزين الوقوق في دنيبروبيتروفسك

تدمير اثنين من مدافع M-777 أمريكية الصنع في دونيتسك ومدفع ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع في خيرسون

إسقاط 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 355 طائرة، و199 مروحية، و794 2 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7366 دبابة ومدرعة أخرى، و957 راجمة صواريخ، و3763 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7876 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية