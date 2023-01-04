قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 7 قذائف خلال الليل

استهدفت قوات كييف، مدينة دونيتسك، بـ 7 قذائف ناتو، من عيار 155 ملم، خلال الليل.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن مدينة دونيتسك تعرضت للقصف مرتين خلال الليل، ففي الساعة 00:32 تم استهداف "كييفسكي رايون" بـ 3 قذائف، وفي الساعة 4:00 استهدفت منطقة كيروفسك بـ 4 قذائف.

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وأضاف المكتب، أن مدينة ياسينوفات استهدفت بـ 8 قذائف عيار 122 ملم، و8 قذائف على مايورسك، كما استهدفت بانتيمولوفكا بـ 10 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.

المصدر: تاس