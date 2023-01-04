 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: قوات كييف خسرت طائرتين وأكثر من 470 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم

قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 7 قذائف خلال الليل

أخبار العالم

قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 7 قذائف خلال الليل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhvb

استهدفت قوات كييف، مدينة دونيتسك، بـ 7 قذائف ناتو، من عيار 155 ملم، خلال الليل.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن مدينة دونيتسك تعرضت للقصف مرتين خلال الليل، ففي الساعة 00:32 تم استهداف "كييفسكي رايون" بـ 3 قذائف، وفي الساعة 4:00 استهدفت منطقة كيروفسك بـ 4 قذائف.

إقرأ المزيد
قوات كييف تستهدف دونيتسك بـ 9 قذائف
قوات كييف تستهدف دونيتسك بـ 9 قذائف

وأضاف المكتب، أن مدينة ياسينوفات استهدفت بـ 8 قذائف عيار 122 ملم، و8 قذائف على مايورسك، كما استهدفت بانتيمولوفكا بـ 10 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.

 

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا