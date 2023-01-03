 
مباشر

قوات كييف تستهدف دونيتسك بـ 9 قذائف

أخبار العالم

قوات كييف تستهدف دونيتسك بـ 9 قذائف
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhom

استهدفت قوات كييف، اليوم الثلاثاء، منطقتي كيروفسك، وبيتروفسك، في إقليم دونيتسك، بـ 9 قذائف ناتو، من عيار 155 ملم، خلال دقيقتين.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عبر "تلغرام"، بأن قوات كييف استهدفت قرية ألكساندروبول في منطقة كيروفسك، قرابة الساعة 10:23 بـ 6 قذائف، وعند الساعة 10:25 استهدفت قرية كوراخوفو في منطقة بتروفسك، بـ 3 قذائف.

إقرأ المزيد
بريغوجين: الفصائل الأوكرانية أقامت 500 خط دفاعي في أرتيوموفسك
بريغوجين: الفصائل الأوكرانية أقامت 500 خط دفاعي في أرتيوموفسك

ويشار إلى أن منطقة بتروفسك، تقع في الطرف الغربي من مدينة دونيتسك، وتعتبر النقطة الأبعد عن مركز العاصمة الإقليمية، ومنذ إعلان استقلال الجمهورية عام 2014، تعرضت هذه المنطقة للقصف بشكل دوري وعنيف من جانب القوات الأوكرانية.

 

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه