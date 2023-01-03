قوات كييف تستهدف دونيتسك بـ 9 قذائف

استهدفت قوات كييف، اليوم الثلاثاء، منطقتي كيروفسك، وبيتروفسك، في إقليم دونيتسك، بـ 9 قذائف ناتو، من عيار 155 ملم، خلال دقيقتين.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عبر "تلغرام"، بأن قوات كييف استهدفت قرية ألكساندروبول في منطقة كيروفسك، قرابة الساعة 10:23 بـ 6 قذائف، وعند الساعة 10:25 استهدفت قرية كوراخوفو في منطقة بتروفسك، بـ 3 قذائف.

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ويشار إلى أن منطقة بتروفسك، تقع في الطرف الغربي من مدينة دونيتسك، وتعتبر النقطة الأبعد عن مركز العاصمة الإقليمية، ومنذ إعلان استقلال الجمهورية عام 2014، تعرضت هذه المنطقة للقصف بشكل دوري وعنيف من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي