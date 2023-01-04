الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: كييف تخطط لشن هجوم في الربيع

قال كيريل بودانوف رئيس المديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية، إن كييف تخطط لتكثيف الأعمال القتالية على الجبهات في الربيع المقبل.

وأضاف بودانوف، ردا على سؤال حول توقعاته للأشهر الستة المقبلة من النزاع: "أشهر الربيع هذه، ستكون الأكثر سخونة في المجال القتالي".

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ووفقا للقناة التلفزيونية، يتوقع بودانوف أن يكون شهر مارس، الشهر الأعنف خلال الأعمال القتالية.

وشدد على أن، القوات الأوكرانية تخطط لشن هجوم جدي في الربيع المقبل.

المصدر: نوفوستي