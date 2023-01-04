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نائبة وزير الدفاع الأوكراني تشكو عدم معرفة خطة الهجوم الروسي

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نائبة وزير الدفاع الأوكراني تشكو عدم معرفة خطة الهجوم الروسي
Globallookpress
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قالت آنّا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن القيادة العسكرية الأوكرانية لا تملك معلومات عن خطط الهجوم الروسي المتوقع.

ونقلت صحيفة "سترانا" عنها القول، أنه توجد حتما لدى روسيا عدة سيناريوهات لتطور الأحداث خلال العلميات القتالية لاحقا.

وشددت على أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تعرف شيئا عن هذه السيناريوهات، بسبب الفترات القصيرة التي تمر بين إرسال الأوامر وتنفيذها".

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المصدر: نوفوستي

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