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شاهد عيان: مرتزقة بولنديون قتلوا 3 جنود أوكرانيين في نيكولاييف

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شاهد عيان: مرتزقة بولنديون قتلوا 3 جنود أوكرانيين في نيكولاييف
AP ria.ru
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قام مرتزقة بولنديون بقتل 3 جنود أوكرانيين بالقرب من قرية سنيغيريفك في منطقة نيكولاييف.

وأفادت السلطات الروسية، نقلا عن جندي أوكراني رفيع المستوى، بأن المرتزقة اقتربوا من أحد الحواجز قرب قرية سنيغيريفك، في نيكولاييف، وكانوا تحت تأثير الكحول والمخدرات، وعندما شرع الجنود الأوكران على الحاجز بتفتيش سيارتهم، رفضوا ذلك، ومن ثم أقدموا على قتلهم.

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 وأشار المصدر إلى أن جهاز الأمن الأوكراني عاجز عن السيطرة على المرتزقة الأجانب، الذين يتحولون تدريجيا إلى تشكيل خاص لحل مشاكل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الخاصة.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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