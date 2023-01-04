قام مرتزقة بولنديون بقتل 3 جنود أوكرانيين بالقرب من قرية سنيغيريفك في منطقة نيكولاييف.

وأفادت السلطات الروسية، نقلا عن جندي أوكراني رفيع المستوى، بأن المرتزقة اقتربوا من أحد الحواجز قرب قرية سنيغيريفك، في نيكولاييف، وكانوا تحت تأثير الكحول والمخدرات، وعندما شرع الجنود الأوكران على الحاجز بتفتيش سيارتهم، رفضوا ذلك، ومن ثم أقدموا على قتلهم.

إقرأ المزيد

وأشار المصدر إلى أن جهاز الأمن الأوكراني عاجز عن السيطرة على المرتزقة الأجانب، الذين يتحولون تدريجيا إلى تشكيل خاص لحل مشاكل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الخاصة.

المصدر: نوفوستي