لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ87
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بعد استسلام فلول القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول أمس، يواصل الجيش الروسي العمل على تحرير أراضي دونباس وتدمير مواقع البنية التحتية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا.
ميدانيا
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