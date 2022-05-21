لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ87

بعد استسلام فلول القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول أمس، يواصل الجيش الروسي العمل على تحرير أراضي دونباس وتدمير مواقع البنية التحتية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا.

ميدانيا

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