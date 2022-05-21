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وزير خارجية هنغاريا: اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي

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وزير خارجية هنغاريا: اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي
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وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو
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صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن اقتصاد بلاده "سيدمر" في حال وقف توريدات الغاز من روسيا على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي للتخلي عنها تدريجيا.

وقال الوزير في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "اقتصادنا سيدمر بدون الغاز الروسي ناهيك عن الإصلاح التقني لمصافينا لغرض تكرار أنواع أخرى من النفط والغاز غير الروسية، والذي سيتطلب استثمارات إضافية بحجم 550 مليون يورو".

وأضاف أن الحجم الإجمالي من الاستثمارات لمثل هذه المهمة قد يبلغ حوالي مليار يورو.

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وأكد سيارتو أنه في ظروف الغياب الكامل للنفط الروسي سيكون من المستحيل بالنسبة لهنغاريا أن تستورد النفط بالكميات الكافية من مصادر أخرى.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تضم التخلي عن واردات النف من روسيا. كما أعلن عن عزمه التخلص من توريدات المحروقات الروسية على المدى البعيد.

وتشير التقارير إلى أن إقرار الحزمة السادسة تعثر بسبب مواقف بعض الدول، وخاصة هنغاريا.

المصدر: نوفوستي

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