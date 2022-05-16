رئيس الوزراء الهنغاري: الاتحاد الأوروبي يستغل قوته ويحاول إجبارنا على ما هو غريب عنا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي يستغل قوته ويفرض أفكاره ومعتقداته على الدول.

وقال أوربان: "الاتحاد الأوروبي يحاول تقليص سلطات المجر والدول الأعضاء. بروكسل تسيء استخدام سلطتها وتريد أن تجبرنا على ما هو غريب عنا".

وشدد أوربان على أن الهوة الثقافية بين الاتحاد الأوروبي وبودابست آخذة في الازدياد.

واتهم أوربان في وقت سابق بروكسل بأن مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن فرض حظر نفطي على روسيا يمكن أن تقوض وحدة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT