وفد روسيا يرد بالمثل ويغادر القاعة خلال كلمة الممثل الأمريكي في اجتماع "أبيك" الوزاري

غادر الوفد الروسي اجتماع وزراء التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، خلال كلمة المندوب الأمريكي.

ونشرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية على قناتها في تيليغرام صورة لكرسي وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وهو شاغر خلال تلاوة كلمة المندوب الأمريكي.

وذكر مراسل "تاس" من مكان الحدث، أن الوفد الروسي عاد إلى القاعة عندما تم إعطاء الكلمة لوفد آخر.

قبل ذلك، غادر ممثلو اليابان والولايات المتحدة وثلاث دول أخرى اجتماع وزراء تجارة "أبيك" خلال كلمة ألقاها وزير التنمية الاقتصادية الروسي.

يعقد المنتدى فى الفترة من 21 الى 22 مايو فى تايلاند.

المصدر: تاس