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وقف توريد الغاز الروسي إلى فنلندا اعتبارا من السابعة صباحا

مال وأعمال

وقف توريد الغاز الروسي إلى فنلندا اعتبارا من السابعة صباحا
Sputnik
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أوقفت شركة "غاز بروم إكسبورت" ضخ الغاز إلى فنلندا اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم 21 مايو، تنفيذا لقرار بهذا الشأن أعلنت عنه أمس.

قامت شركة "غازبروم اكسبورت"، يوم أمس، بإبلاغ شركة الطاقة Gasum Oy، بأنها ستوقف ضخ الغاز الروسي إلى فنلندا اعتبارا من صباح اليوم 21 مايو.

ووفقا لوزارة العمل والاقتصاد الفنلندية، يكمن سبب ذلك في رفض الجانب الفنلندي دفع ثمن الغاز بالروبل. ونوهت الوزارة بأن عملة الدفع هي اليورو بموجب العقد طويل الأجل. وشددت على أن الشركة الفنلندية قررت اللجوء إلى التحكيم لأنها تعتبر طلب الجانب الروسي مخلا لشروط العقد.

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تم التأكيد على أن فنلندا قد استعدت لتقليل استيراد الغاز من روسيا، لكن تطبيق ذلك لا يخلو من المشاكل. وزعمت الوزارة بأنه ستتم في كل الظروف تلبية احتياجات الغاز المباشرة للبيوت والمنازل وكذلك لمنشآت الخدمات العامة الأساسية.

وقالت الوزارة الفنلندية: "يمكن لشركات الطاقة التحول، وقد تحول بعضها بالفعل من الغاز إلى أنواع أخرى من الوقود بشروط السوق، والبعض الآخر تحول إلى استجرار الغاز من بلدان البلطيق".

المصدر: نوفوستي

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