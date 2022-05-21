بريطاني يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها المرتزقة الأجانب في صفوف الجيش الأوكراني

أكد المرتزق البريطاني ماثيو روبنسون، في مقابلة مع صحيفة "تايمز" الإيرلندية، أن "الأجانب في أوكرانيا يواجهون نقصا في الأسلحة والدروع والذخيرة والإسعافات الأولية".

ونقلت الصحيفة عن روبنسون قوله: "لا يزال يتعين على العديد من العسكريين والمرتزقة شراء معظم معداتهم بأنفسهم".

وأضاف: "نواجه صعوبات في الأشياء الأساسية مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات والأسلحة والذخيرة والإسعافات الأولية.. من وجهة نظر لوجستية، هذه مشكلة كبيرة".

وروبنسون هو جندي بريطاني سابق ومتعاقد عسكري أمريكي، ويساعد حاليا في اختيار المرتزقة لـ"الفيلق الجورجي"، الذي تأسس في عام 2014، ويضم الآن ما يقرب من 1000 مقاتل من أكثر من 30 دولة.

وتقول أوكرانيا إن نحو 20 ألفا قدموا للعمل في لواء الأجانب كمتعاقدين، ومن بينهم روبنسون، الذي سافر إلى بولندا من جنوب إسبانيا، حيث يقول إنه "يعيش في منزل متنقل على الشاطئ ويقضي معظم وقته في ممارسة الرياضات الخطرة".

ويتابع: "أمضيت 4 سنوات في العراق كمتعاقد أمني، وأنا أعلم المعايير المهنية المطلوبة.. لذلك عندما توقفنا في فندق على الحدود، اعتقدت أنه يجب علي جمع المزيد من المعلومات حول من سأشترك معه".

المصدر: "تاس" + "تايمز" الإيرلندية