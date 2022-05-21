RT تنشر صور الأنفاق التي استخدمها متطرفو "آزوف" في مصنع آزوفستال

نشرت RT صورا للأنفاق التي كان يستخدمها مسلحو كتائب "آزوف" المتطرفة في مصنع آزوفستال قبل تطهيره من المرتزقة في مدينة ماريوبول.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية على جميع منشآت "آزوفستال" في ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف" المتطرفة.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتهاء من عملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.

المصدر: RT