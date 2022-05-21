مسابقة موسيقية في إيطاليا تستبعد ثلاث عازفات كمان من روسيا

قالت عازفة الكمان ليديا كوتشاريان، إن مسابقة "رودولفو ليبيتسر" الدولية للكمان، التي من المقرر أن تقام في مدينة غوريزيا الإيطالية في سبتمبر، استبعدتها مع اثنتين من العازفات من روسيا

وأضافت العازفة الروسية: "أرسلوا رسالة بالبريد، كانت رسالة فارغة مع مرفق. عندما تقدمت بطلبي في أبريل، كتبت أنني عازفة كمان أرمنية من بطرسبورغ، وأعيش في بروكسل. عادة ارسل للجنة المشرفة على تنظيم الفعالية، يأتي شكل من التأكيد، لكن هذه المرة لم استلم أي شيء منهم، لقد أرسلت نفس الطلب مرتين، وفي المرة الثالثة سألت ما إذا كانوا قد استلموا طلبي. وفي 16 مايو وصل الرد".

ووفقا لها، كان أكثر ما أثار غضبها، إرسال رسالة فارغة مع مستند PDF، دون أي مخاطبة ومعلومات مرافقة. ووصفت كوتشاريان استبعادها بأنه "خطأ فادح".

وقالت: "يجب أن تكون الثقافة خارج السياسة، ويجب أن توحد الناس ولا تؤدي إلى مثل هذه التصرفات".

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وتابعت كوتشاريان إنه تم كذلك حرمان كارولينا أفرينا وأناستاسيا بنتينا من المشاركة في المسابقة.

وفي وقت سابق، قال رئيس المسابقة لورنزو كوالي، إن قرار استبعاد الموسيقيين الروس اتُخذ على غرار الإجراءات المماثلة في المسابقات الدولية الأخرى، "ليس فقط ذات الطابع الموسيقي، بل على سبيل المثال، في الرياضة".

المصدر: نوفوستي