الاتحاد الدولي لكرة السلة يحرم المنتخب الروسي للسيدات من المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA في بيان رسمي اليوم الأربعاء حرمان المنتخب الروسي للسيدات من المشاركة في بطولة العالم لكرة السلة المقررة هذا العام في أستراليا.

وبرر الاتحاد الدولي لكرة السلة قراره بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

وذكر الاتحاد في بيانه أن المنتخب البورتوريكي سيشارك بدلا من المنتخب الروسي في البطولة المقررة في أستراليا بين 22 سبتمبر و1 أكتوبر.

FIBA decisions on Russia and Belarus for upcoming competitionshttps://t.co/VLMBldGxyU — FIBA Media (@FIBA_media) May 18, 2022

كما قرر الاتحاد الدولي حرمان المنتخبين الروسي والبيلاروسي للرجال من المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم بكرة السلة عام 2023 وبالتالي حرمانهم من المشاركة في مونديال السلة.

المصدر: rsport.ria.ru