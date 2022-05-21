 
مباشر

بعد فشل إرسال مقاتلات "ميغ 29" إلى أوكرانيا.. بولندا تلجأ إلى خطوة بديلة

أخبار العالم

بعد فشل إرسال مقاتلات
Globallookpress
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2ip

أرسلت بولندا إلى أوكرانيا قطع غيار وأسلحة خاصة بمقاتلات "ميغ 29" بعد فشل الاتفاق على تزويد كييف بتلك المقاتلات، وفق ما أفادت به وكالة "سبوتنيك".

وبحسب الوكالة، في البداية كان الأمر يتعلق بنقل طائرات "ميغ 29"، لكن لم يكن من الممكن الاتفاق على ذلك تحت مظلة الناتو.

إقرأ المزيد
البنتاغون يرفض المقترح البولندي بشأن تقديم مقاتلات
البنتاغون يرفض المقترح البولندي بشأن تقديم مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا عبر واشنطن

وتابعت الوكالة بدلا من مقاتلات ميغ 29، أرسلت بولندا إلى أوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة الخاصة بتلك المقاتلات. وبالتالي بمقدور القوات الجوية الأوكرانية تجديد وصياتة طائرتها باستمرار.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا