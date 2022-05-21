بعد فشل إرسال مقاتلات "ميغ 29" إلى أوكرانيا.. بولندا تلجأ إلى خطوة بديلة

أرسلت بولندا إلى أوكرانيا قطع غيار وأسلحة خاصة بمقاتلات "ميغ 29" بعد فشل الاتفاق على تزويد كييف بتلك المقاتلات، وفق ما أفادت به وكالة "سبوتنيك".

وبحسب الوكالة، في البداية كان الأمر يتعلق بنقل طائرات "ميغ 29"، لكن لم يكن من الممكن الاتفاق على ذلك تحت مظلة الناتو.

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وتابعت الوكالة بدلا من مقاتلات ميغ 29، أرسلت بولندا إلى أوكرانيا عددا كبيرا من قطع الغيار والأسلحة الخاصة بتلك المقاتلات. وبالتالي بمقدور القوات الجوية الأوكرانية تجديد وصياتة طائرتها باستمرار.

المصدر: سبوتنيك