البنتاغون يرفض المقترح البولندي بشأن تقديم مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا عبر واشنطن

أعلن البنتاغون يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أميركية في ألمانيا مقاتلات "ميغ-29" بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحا "غير قابل للتطبيق".

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ستيف كيربي: "سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكننا لا نعتقد أن مقترح بولندا قابل للتطبيق".

واعتبر كيربي أن احتمال وضع مقاتلات بتصرف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أميركية لقوات حلف شمال الناتو وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا "يثير قلقا جديا لدى حلف شمال الأطلسي بأسره".

وكانت واشنطن أعربت الثلاثاء عن "تفاجئها" بالمقترح البولندي، حيث قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند "على حد علمي، لم يتشاوروا معنا مسبقا"، في إشارة إلى الجانب البولندي.

وتابعت "أعتقد أنه إعلان مفاجئ من جانب البولنديين".

المصدر: "أ ف ب"