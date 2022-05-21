بضغط من الحكومة اليابانية.. روسيا غير مدعوة لحضور حفل إحياء ذكرى هيروشيما

أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن سلطات هيروشيما قررت عدم إرسال دعوة إلى روسيا لحضور حفل مخصص لإحياء الذكرى الـ77 للقصف النووي الأمريكي للمدينة.

وأشارت الوكالة إلى أنه عادة ما تتم دعوة قادة وسفراء القوى العالمية إلى الحفل، لكن هذا العام، ذكر أحد المنظمين من سلطات المدينة، أنه كانت هناك خطط لإرسال دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن بناء على إصرار الحكومة قررت سلطات المدينة عدم القيام بذلك.

ونقلت الوكالة كلمات الموظف المسؤول في المدينة: "هذه مناسبة للدعوة إلى السلام، ولكن في حال وجود احتجاجات من دول أخرى، لن نقوم بإرسال دعوات إلى روسيا وبيلاروس. عندما يتحسن الوضع، سيتم إرسال الدعوات".

هذا العام ، سيشارك 3550 ضيفا مدعوا، في الحفل الذي سيقام في الذكرى الـ 77 للقصف الذري للمدينة في 6 أغسطس.

المصدر: نوفوستي