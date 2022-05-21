ألمان يخشون رد فعل موسكو على "كلمات بيربوك النازية" بحق روسيا

شجب أنصار أوسكار لافونتين الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، تصريحات وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بشأن روسيا، لاعتقادهم بأنها قد تجلب عواقب وخيمة لبلادهم.

وكان لافونتين، قد شبه في السابق كلمات بيربوك حول "تدمير روسيا" بـ "لغة ألمانيا النازية"، مؤكدا أن مثل هذا الخطاب قد يسعد قادة الرايخ الثالث.

وفي التعليقات على كلمات لافونتين، أعربت الأغلبية عن رأي مفاده بأن سياسة وزارة الخارجية الألمانية لن تسفر عن أي خير.

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وكتب أحد المعلقين "مثل هذه التهديدات تزيد من كراهية الروس لألمانيا. ويمكن أن تكون لذلك عواقب وخيمة للغاية".

وقال آخر: "أخشى أن أتخيل، كم من الصعاب التي ستتسبب بها حكومة الخضر لسياستنا الخارجية قبل نهاية فترتها".

ودعا ثالث، إلى إقالة بيربوك بسبب تصريحاتها هذه.

المصدر: نوفوستي