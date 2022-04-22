بيربوك: أوروبا بحاجة إلى بناء الأمن ليس مع روسيا بل من روسيا

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إنه يجب على الدول الأوروبية الآن تغيير موقفها السياسي تجاه روسيا وبناء الأمن "ليس مع روسيا، بل من روسيا".

وأضافت بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك في فيلنيوس اليوم مع نظيرها الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس: "لسنا بحاجة لخلق أوهام مريرة وصعبة كما هو الحال في بعض الأحيان. بعد المحاولة المتكررة لتحقيق الأمن المشترك في أوروبا مع روسيا كشريك، تجبرنا روسيا بقيادة [الرئيس فلاديمير] بوتين، الآن على اتخاذ مسار جديد".

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وتابعت الوزيرة: "اليوم نتحدث في المقام الأول عن الأمن من روسيا. حول كيفية قيامنا، كتحالف، بمقاومة روسيا على المدى المتوسط ​​والطويل". وأوضحت أن هذه القضية "تناقش بشكل مكثف للغاية داخل الناتو في الوقت الحالي".

المصدر: تاس