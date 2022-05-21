ماذا قال عن المقاتلين الأجانب؟.. اللقطات الأولى لاستسلام أحد أخطر المتحصنين في آزوف ستال

أشار سيرغي فولينسكي القائم بأعمال قائد اللواء 36 مشاة البحرية الأوكراني، الذي استسلم مؤخرا في "آزوفستال"، إلى أنه كان يوجد أجانب في صفوف القوات الأوكرانية في المصنع.

وفي شريط فيديو، حصلت عليه وكالة "نوفوستي"، رد فولينسكي بعد استسلامه، بالإيجاب على سؤال حول هل كان هناك أجانب على أراضي المصنع. ولكنه أنكر وجود أي معلومات لديه عن وجود مشرفين ومختصين كبار بينهم.

وقال: "لا أعرف شيئا عن وجود مثل هؤلاء الأشخاص. لا أعرف أي مشرفين، أو أجانب رفيعي المستوى كانوا يصدرون التعليمات".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية التحرير الكامل لمنطقة "آزوفستال" في مدينة ماريوبول والسيطرة بالكامل على أقبية المصنع حيث كان المسلحون الأوكرانيون.

المصدر: نوفوستي