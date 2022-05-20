الولايات المتحدة تنفي إعداد خطة لتدمير أسطول البحر الأسود الروسي

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، تقارير تتحدث عن خطط أمريكية لتدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود، مؤكدا أنها "غير صحيحة".

وقال: "أستطيع أن أقول لكم على وجه اليقين إن هذا ليس صحيحا".

يأتي ذلك بعد أن كتب مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراتشينكو في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الولايات المتحدة تعد خطة لتدمير أسطول البحر الأسود الروسي بمناقشة توريد أسلحة قوية مضادة للسفن".

المصدر: "تاس"