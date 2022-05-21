زاخاروفا تكشف عن فحوى "إخطارات" يتلقاها الدبلوماسيون الروس على هواتفهم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين الروس بالخارج يتلقون إخطارات على الأجهزة الخاصة بعملهم تحثهم على"اتخاذ القرار الصحيح" بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت ماريا زاخاروفا، متحدثة عن محاولات استمالة الدبلوماسيين الروس في الخارج: "عند استخدم الدبلوماسيين أجهزة الحواسيب في سفاراتنا.. وعند تشغيل الشاشة يظهر إشعار يتضمن:" مساء الخير نحن نتصل بك. نحن نتفهم أنك الآن بصدد اتخاذ قرار بشأن دعم ما تم الإعلان عنه في موسكو، أو بناء على ضميرك وصفاتك الأخلاقية، التي نعلم أنها عالية جدا، لاتخاذ قرار آخر صحيح.. إذا اخترت الرقم الثاني، فهذا هو رقم الهاتف الذي يمكنك الاتصال به".

ولفتت إلى أن المحطات في الأماكن العامة المتواجدة بالقرب من سفاراتنا في الخارج أيضا تحمل لافتات مكتوب عليها: "نرجو لفت انتباه الدبلوماسيين الروس" متضمنة ذات المعلومات التي ترد على الحواسيب.

المصدر: تاس