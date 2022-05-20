سي إن إن: الولايات المتحدة ستبقي على 100 ألف عسكري في أوروبا

أفادت شبكة "سي إن إن" الإعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تخطط للإبقاء على 100 ألف عسكري في أوروبا إن لم يحدث هناك أي تصعيد "من جهة روسيا".

وأشار المسؤولون إلى أن عدد العسكريين الأمريكيين في أوروبا قد يزداد بشكل مؤقت في حال إجراء حلف الناتو مناورات عسكرية في المنطقة، وأن الولايات المتحدة قد تنشر المزيد من القواعد العسكرية في أوروبا في حال "التغييرات في البيئة الأمنية".

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وقال المسؤولون إن تلك الخطط قيد الدراسة في أعقاب اجتماع القادة العسكريين للناتو في بروكسل يوم الخميس، الذين يقدمون التصويات لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء الذين بدورهم سيعقدون اجتماعا في يونيو المقبل، وكذلك لزعماء الدول الذين سيعقدون لقاء القمة في مدريد في أواخر يونيو.

يشار إلى أن الولايات المتحدة زادت من عدد قواتها في أوروبا من حوالي 60 ألف عسكري إلى نحو 100 ألف الآن على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من خلال زيادة عدد القوات في الجناح الشرقي لحلف الناتو.

المصدر: سي إن إن