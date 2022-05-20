قديروف: لم يكن أمام من استسلموا في "آزوفستال" سوى فعل ذلك - فيديو

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن "النازيين الأوكرانيين الذين استسلموا من مصنع آزوفستال وهنت عزيمتهم ولم يكن بوسعهم سوى الاستسلام".

ونشر على "تلغرام" فيديو قال فيه: "لقد فكرت كثيرا في سبب فرار العديد من الشيطان من أمام مقاتلينا.. لقد حاصرناهم عمليا في آزوفستال.. لماذا ظلوا هناك لفترة طويلة حتى استسلموا؟ لماذا لم يموتوا؟".

وأضاف: "العديد من الشباب الذين خدعهم النازيون الجدد ماتوا وأصيبوا، ودون تردد، أذعن هؤلاء النازيون واستسلموا".

وتابع: "لم يعد عندهم عزيمة، ولم يعودوا يعرفون كيف يتصرفون، ولهذا استسلموا".

وأشار إلى أن "روسيا لن تسمح أبدا لأحد بأن يفوز في حرب، وفي أي صراع ضدها.. سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن "أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول قد تم تحريرها بالكامل، وأصبحت المنشآت تحت الأرض التابعة للمشروع، والتي يختبئ فيها النازيون الأوكرانيون، تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".

وأشارت إلى أن "مجموع من ألقى السلاح من النازيين التابعين لكتيبة (آزوف) الأوكرانية المتطرفة والجيش الأوكراني بلغ 2439 شخصا".

المصدر: "نوفوستي" + "تيليغرام"