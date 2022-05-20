باتروشيف: الناتو يحاول دراسة نظام حماية المنشآت الإلكترونية الروسية المهمة

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن الناتو يستخدم المعلومات الإلكترونية والكمبيوتر للحصول على بيانات حول كيفية حماية روسيا للبنية التحتية الحيوية للمعلومات.

وقال عقب اجتماع لمجلس الأمن، والذي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "حلف شمال الأطلسي يحاول الحصول على معلومات حول كيفية استخدام روسيا لنظام حماية البنى التحتية الحيوية للمعلومات"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن في الاجتماع وافق على مسودة "أسس سياسة الدولة في مجال أمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية".

وأوضح أن "عناصر البنية التحتية للمعلومات الحيوية هي أنظمة معلومات للوكالات الحكومية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، ومؤسسات الرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والقطاع الائتماني والمالي، والطاقة، والوقود، والمحطات النووية، والصواريخ والفضاء، والتعدين، والصناعات المعدنية والكيميائية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال ترؤسه لاجتماع المجلس، أن روسيا تتعرض لـ"حرب في المجال السيبراني" منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال: "سنبحث اليوم مجموعة من المسائل المتعلقة بحماية المنظومات المعلوماتية وشركات الاتصال وضمان استمرارية عملها بشكل واثق والإجراءات الرامية للتصدي للمخاطر الخارجية في هذا المجال".

وشدد الرئيس على أن "هذه المسألة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لسيادة روسيا وأمنها واقتصادها والإدارة العامة والاستقرار الاجتماعي في البلاد".

المصدر: "نوفوستي"