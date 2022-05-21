 
مباشر

وسائل إعلام: أوكرانيا تحتجز 21 سفينة تركية في ميناء أوديسا وتستخدمها كدروع

أخبار العالم

وسائل إعلام: أوكرانيا تحتجز 21 سفينة تركية في ميناء أوديسا وتستخدمها كدروع
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2hv

ذكرت صحيفة أيدينليك التركية أن أوكرانيا تحتجز 21 سفينة تركية في ميناء أوديسا وتستخدمها كدروع لمنع شن أي هجوم روسي على أوديسا.

وبحسب "الصحيفة"، فإن 21 من السفن التي لم يسمح لها بمغادرة ميناء أوديسا تابعة لتركيا. ولا تسمح أوكرانيا لهذه السفن بالمغادرة، متذرعة بالألغام في البحر.

إقرأ المزيد
تركيا تواصل دراسة أسباب ظهور الألغام في البحر الأسود
تركيا تواصل دراسة أسباب ظهور الألغام في البحر الأسود

ولفتت الصحيفة إلى أن "روسيا فتحت ممرا أمنيا، لكن لم يسمحوا لهم بالمغادرة، إذ أن الهدف الرئيسي مختلف. ففي حال غادرت السفن الأجنبية، سيصبح الأوكرانيون هدفا واضحا وستسقط أوديسا في الحال. لهذا السبب، فإن الأوكرانيون لا يسمحون للسفن الأجنبية بما في ذلك 21 سفينة (تركية) بالمغادرة".

كما ورد في الصحيفة، "تعتقد كييف أنه إذا شن الجانب الروسي عملية وضربت السفن التركية، فسوف تنشأ توترات بين موسكو وأنقرة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا