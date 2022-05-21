راجمات "غراد" الروسية تدك تحصينات المسلحين الأوكرانيين

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقصف راجمات الصواريخ من طراز "غراد" لمواقع أوكرانية، خلال العملية العسكرية الخاصة في دونباس.

وذكرت الوزارة، أن أطقم هذه الراجمات تنفذ عمليات تدمير المنشآت العسكرية المعادية، وتقوم وحدات المدفعية في الجيش الروسي بتنفيذ مهمات قتالية تشمل تدمير بطاريات المدفعية المعادية ودك المواقع المحصنة والمتاريس، وقمع النقاط النارية وتدمير المعدات العسكرية والأفراد.

وعادة ما تقوم راجمات الصواريخ بتغيير مواقعها على الفور لتفادي القصف المعاكس من جانب العدو.

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وأشارت الوزارة إلى أنه يتم استطلاع مواقع العدو وإحداثيات أهداف إطلاق النار، باستخدام طائرات بدون طيار.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية