الدفاع الروسية: النازيون الجدد الأوكرانيون وضعوا ألغاما في جسر بمنطقة تشيرنيغوف
Globallookpress MOD Russia
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "النازيين الجدد الأوكرانيين" وضعوا ألغاما في جسر عبر نهر ديسنا في منطقة تشيرنيغوف بشمال أوكرانيا.
وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إنه "بالقرب من قرية شيستوفيتسا في مقاطعة تشيرنيغوف قام النازيون الجدد الأوكرانيون بتلغيم جسر عبر نهر ديسنا".
وتابع قائلا إنهم "يخططون لتفجيره، واتهام القوات المسلحة الروسية بشكل وقح ووفق السيناريو المختبر، بالضربات العشوائية المزعومة على المواقع الحيوية للبنية التحتية المدنية".
المصدر: تاس