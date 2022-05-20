الدفاع الروسية تعلن قصف أهداف للجيش الأوكراني بصواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها قصف بصواريخ دقيقة عددا من المراكز القيادية وتجمعات القوات والمستودعات التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بمنطقة دونباس.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، خلال موجز عقده صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية بصواريخ عالية الدقة أربعة مراكز قيادة و45 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية وسبعة مستودعات للذخيرة والوقود في مدن باخموت وسوليدار وقسطنطينوفكا وبلدة بوكروفسكويه وقرية بيريستوفويه ومنطقة ماسلياكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أكد كوناشينكوف تدمير القوات الروسية منصة إطلاق خاصة بمنظومة "أوسا" ("9 كيه 33 أو أس إيه") قرب مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك ورادار إضاءة وتوجيه خاص بمنظومة "إس-300" للدفاع الجوي قرب مدينة بارفينكوفو في مقاطعة خاركوف.

يتبع..