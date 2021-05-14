لحظة بلحظة.. متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس

تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم الخامس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

المصدر: RT