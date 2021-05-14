"حماس" و"الجهاد الإسلامي" تعلنان هجمات صاروخية جديدة.. وإطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل

أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان عن شنهما اليوم الجمعة هجمات صاروخية جديدة على أراضي إسرائيل، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، على قناتها في تطبيق "تليغرام" أنها أطلقت رشقة من الصواريخ على مدينة كريات ملاخي الواقعة على بعد 17 كيلومترا عن مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عبر "تليغرام" أنها قصفت برشقة صاروخية مدينتي هرتسليا وعسقلان في جنوب إسرائيل.

وأكدت مراسلة RT في إسرائيل إطلاق صفارات الإنذار مجددا في عسقلان، فيما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بسماع دوي صفارات الإنذار في بلدات ومدن مختلفة في جنوب إسرائيل، منها كريات ملاخي.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل