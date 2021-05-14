القوات الإسرائيلية تغلق مداخل حي الشيخ جراح في القدس
Reuters Ammar Awad
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أكدت مراسلة RT في القدس أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل حي الشيخ جراح في مدينة القدس الذي تصاعدت حوله التوترات بسبب خطط الحكومة إجلاء عدد من العوائل الفلسطينية قسريا من منازلها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم وفقة احتجاجية دعما لقطاع غزة في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، دون ورود تقارير عن حوادث ملموسة.
وأفادت وكالة "سبوتنيك" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شخصين عند باب المغاربة في القدس.
المصدر: RT + سبوتنيك