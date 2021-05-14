الصحة الفلسطينية: رفع الجاهزية وإعلان الطوارئ في جميع مستشفيات فلسطين

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، "رفع الجاهزية في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وقالت وزيرة الصحة إنها أوعزت لكافة المشافي بالاستعداد، "وفتح أبوبها لجميع الإصابات خلال المواجهات والعدوان الإسرائيلي وتقديم العلاج اللازم لهم".

وأشارت الكيلة إلى أنها رفعت سابقا "حالة الجهوزية في جميع مرافق وزارة الصحة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وفي ظل استمرار العدوان فإننا نعلن اليوم رفع الجهوزية وإعلان الطوارئ في جميع مستشفيات فلسطين".

كما أعلنت وزيرة الصحة "تشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة الوضع الصحي ميدانيا في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة شارك فيه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين وصندوق الأمم المتحدة للسكان و"الأونروا" و"اليونسيف" والهلال الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة وشبكة المنظمات غير الحكومية وشبكة مستشفيات القدس وعدد مع مقدمي الخدمات الصحية في فلسطين.

وقالت وزيرة الصحة إن غرفة عمليات تهدف إلى تنسيق جهود الاستجابة للاحتياجات الصحية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة لتسهيل وصول الاحتياجات الإنسانية ورصد وجمع المعلومات حول أعداد الإصابات وتصنيفها وإعداد تقارير يومية عن الوضع الصحي في الميدان والمستشفيات فيما يخص الإصابات وضحايا الاعتداءات الإسرائيلية.

المصدر: RT