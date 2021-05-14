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"كتائب القسام" تنشر فيديو استهداف مصنع كيماويات إسرائيلي بطائرة انتحارية مسيرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

Twitter Screenshot
كتائب القسام تتبنى استهداف مصنع كيماويات إسرائيلي
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، فيديو يظهر ما قالت إنه استهداف طائرة مسيرة لأحد المصانع الكيماوية في نير عوز بالقرب من مدينة خانيونس.

وتظهر في بداية المقطع طائرة مسيرة وهي تحلق في الجو، بينما يظهر في وقت لاحق سقوطها على موقع ما أحدث انفجارا.

وكانت الكتائب أعلنت في وقت سابق من اليوم استهداف مصنع كيماويات بمسيرة "شهاب"، التي أعلنت عن بدء استخدامها أمس الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه اعترض طائرة دون طيار أطلقت من قطاع غزة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

المصدر: RT

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