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آلاف الأردنيين يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين (صور)

غارات إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة (صور)

أخبار العالم العربي

غارات إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة (صور)
Reuters
غارات إسرائيلية في قطاع غزة
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أفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات جديدة، اليوم الجمعة، على منطقة جباليا في قطاع غزة.

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وقال إنه تم استهداف منزل يعود لعائلة شحادة في منطقة الصفطاوي، غرب مخيم جباليا بشمال القطاع، كما تم استهداف موقع تابع لسرايا القدس غرب النصيرات، فيما دوت صافرات الإنذار الإسرائيلية في ياد مردخاي وعسقلان ونتيف هعسراه وناحال عوز وأشكلون وزيكيم.

في غضون ذلك، أفادت شركة توزيع الكهرباء في القطاع، بأن دمارا كبيرا شهدته الشبكة في المناطق المستهدفة بشمال غزة، وكذلك في شارع الشعف والخط الشرقي لمدينة غزة، وبعض الشبكات في محافظات أخرى.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن طواقمها تقوم منذ صباح اليوم الجمعة بإزالة الخطر والبدء بعملية إعادة ربط بعض الخطوط، لضمان إيصال التيار الكهربائي للمناطق المتضررة، مؤكدة على أن بعض المناطق لم تتمكن طواقم الشركة من الوصول إليها لغاية اللحظة لخطورة المكان.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ 119 قتيلا، من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، وهناك 830 مصابا بجروح مختلفة.

غارات إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة (صور)
غارات إسرائيلية جديدة على منطقة جباليا في قطاع غزة (صور)

المصدر: RT

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