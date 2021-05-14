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نزوح العديد من العائلات الفلسطينية من المناطق الحدودية في شرق وشمال قطاع غزة

أخبار العالم العربي

نزوح العديد من العائلات الفلسطينية من المناطق الحدودية في شرق وشمال قطاع غزة
Reuters
قطاع غزة، ارشيف
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تكتظ شوارع قطاع غزة بالعائلات الفلسطينية التي اضطرت إلى ترك منازلها الواقعة بالمناطق الحدودية في شرق وشمال القطاع، لإيجاد مأوى، بعيدا عن الضربات الجوية الإسرائيلية.

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ومع استمرار القصف الجوي الإسرائيلي، احتمت بعض العائلات الفلسطينية في مدرسة تابعة للأمم المتحدة، حيث بات الكبار والصغار ينامون على الأرض.

ونزح العديد من العائلات التي تعيش في المناطق الحدودية لقطاع غزة، في الأجزاء الشمالية والشرقية، بحثا عن مأوى في المدارس التي تديرها الأمم المتحدة.

وتواصل القصف العنيف ليل الخميس/ الجمعة، على قطاع غزة، بينما كانت دفعات الصواريخ تنطلق من القطاع باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، لا سيما الجنوبية منها.

المصدر: "أ ف ب"

         

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