مقتل 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم الشاطئ في غرب غزة

قتل 8 فلسطينيين فجر اليوم السبت جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم الشاطئ غربي غزة، وفق ما نقله شهود عيان.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي دمرت منزلا يعود لعائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون إنذار ساكنيه.

وبحسب شهود عيان، فإن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددا من القتلى والجرحى من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ مستمرة.

وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما ردت المقاومة بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دخول المعركة بين الطرفين الليلة الخامسة.

يتبع..