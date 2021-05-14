الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ كمال الخطيب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس "الحركة الإسلامية" داخل الخط الأخضر، بعد حملة مداهمات في بلدات عديدة.

وأوقفت القوات الإسرائيلية الخطيب بعد مداهمة منزله مساء اليوم الجمعة في بلدة كفر كنا، حيث حاصر أفراد الوحدات الخاصة المنزل وقاموا بإطلاق قنابل الصوت والغاز المدمع صوب بيوت وأهالي حي مسجد عمر بن الخطاب.

وتعالت من مساجد كفركنا نداءات استغاثة للأهالي من أجل التصدي للقوات الخاصة التي اقتحمت البلدة.

وتستمر المسيرات الاحتجاجية لليوم الخامس على التوالي، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه قطاع غزة، في حين ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بمزيد من رشقات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة والبلدات في الجنوب.

المصدر: "عرب 48"