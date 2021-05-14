بلدية جباليا: انقطاع خدمات المياه عن 10 آلاف منزل بسبب الغارات الإسرائيلية

أعلنت بلدية جباليا في قطاع غزة، الجمعة، انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي، عن نحو 10 آلاف منزل، جرّاء الغارات الإسرائيلية ليل الخميس- الجمعة، على شمالي القطاع.

وقالت البلدية في بيان، إن "العدوان الأخير، تسبب بانفجار الخطوط الأساسية للمياه، ما اضطرها لقطع المياه عن 10 آلاف منزل في مختلف مناطق النفوذ".

وتابعت: "العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحي، في مناطق الشمال".

ولفتت إلى أنها باشرت في عملية "إصلاح طارئة للخط الناقل الرئيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مؤكدة أن "آلة التدمير الإسرائيلية استهدفت بشكل متعمد الشوارع والمفترقات الرئيسية".

وناشدت البلدية "الجهات المانحة لتقديم الدعم الطارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية (المياه، والصرف الصحي) إلى منازل المواطنين".

وليل الخميس-الجمعة، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بمشاركة آليات مدفعية سلسلة من الغارات شمالي قطاع غزة، هي الأعنف منذ بداية التصعيد.​​​​​​

وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على قطاع غزة منذ مساء الإثنين، إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا، و19 سيدة، و830 إصابة بجراح مختلفة.

المصدر: "الأناضول"